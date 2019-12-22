В Австралии лесной пожар почти уничтожил городок

Фото: пожары в Австралии (gismeteo.ua)

Пожар почти уничтожил город Балморал, в ктором проживает около 400 человек

Лесные пожары, которые до сих пор продолжаются в Австралии, почти полностью уничтожили городок в 120 км от Сиднея. Об этом сообщает BBC.

По словам губернатора Нового Южного Уэльса Гладиса Береджикляна. пожар катастрофических масштабов почти полностью разрушил городок. Он указал, что от городка Балморал, где проживает около 400 человек, не осталось почти ничего.

Напомним, власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.

Лесные пожары в Австралии бушуют с сентября, а в результате действия стихии погибли уже шесть человек. Режим ЧП введен на недельный срок. В Новом Южном Уэльсе бушует около 100 лесных пожаров, из которых лишь половина взята под контроль. Помимо этого, в регионе наблюдается рекордная жара - в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в +45 градусов тепла, в Сиднее - +46 градусов.

Также отмечается, что из-за ядовитых испарений в последние недели в больницах наблюдается увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях. Врачи называют ситуацию "чрезвычайной в области здравоохранения".

Как известно, в последний раз чрезвычайное положение было объявлено в Новом Южном Уэльсе в 2013 году, когда на запад от Сиднея произошли сильные пожары.