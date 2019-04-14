В Австралии в ночном клубе произошла стрельба

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В результате стрельбы пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Австралии у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Straits Times.

Вместе с тем, информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на фабрике в Сиднее (Австралия) произошла стрельба, которая привела к гибели людей.

РБК-Украина писало, что по меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на улице на западе Чикаго (штат Иллинойс, США).

На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, начато расследование. Причины стрельбы и другие подробности инцидента пока не приводятся.

Кроме того, сообщалось, что полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Один из нападавших открыл огонь по толпе из автомобиля Ford.