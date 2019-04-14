ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Австралии в ночном клубе произошла стрельба

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 03:24
В Австралии в ночном клубе произошла стрельба
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате стрельбы пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Австралии у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Straits Times.

Вместе с тем, информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на фабрике в Сиднее (Австралия) произошла стрельба, которая привела к гибели людей.

РБК-Украина писало, что по меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на улице на западе Чикаго (штат Иллинойс, США).

На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, начато расследование. Причины стрельбы и другие подробности инцидента пока не приводятся.

Кроме того, сообщалось, что полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Один из нападавших открыл огонь по толпе из автомобиля Ford.

Количество пострадавших от стрельбы в Чикаго возросло В Дании неизвестные устроили стрельбу, есть потерпевшие
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины АвстралияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь