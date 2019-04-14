В Австралії в нічному клубі сталася стрілянина

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В результаті стрілянини постраждали кілька людей

Кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в Австралії біля входу в нічний клуб Love Machine в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Straits Times.

Разом з тим, інформації про стан здоров'я постраждалих поки не надходило. Співробітники правоохоронних органів виїхали на місце події, проводиться розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на фабриці в Сіднеї (Австралія) сталася стрілянина, яка призвела до загибелі людей.

РБК-Україна писало, що щонайменше дві людини загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини на вулиці на заході Чикаго (штат Іллінойс, США).

На місце події негайно виїхали співробітники правоохоронних органів, розпочато розслідування. Причини стрілянини і інші подробиці інциденту поки не наводяться.

Крім того, повідомлялося, що поліція Каліфорнії затримала підозрюваного за фактом стрілянини в боулінг-клубі в американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса. Один з нападників відкрив вогонь по натовпу з автомобіля Ford.