В Австралии из-за наводнения эвакуировали 18 тысяч человек

Около 18 тысяч австралийцев были эвакуированы из-за наводнения в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Ливень продолжает обрушиваться на восточное побережье.
Об этом сообщает BBC.
Проливные дожди продолжаются уже несколько дней и вызвали разлив рек и плотин вокруг Сиднея.
Власти говорят, что такие сильные дожди случаются "раз в 50 лет" и могут продолжаться всю неделю. Людей призвали проявлять осторожность.
Также отмечается, что аварийно-спасательные службы провели не менее 500 спасательных операций.
Премьер-министр Скотт Моррисон предложил средства для помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома.
Ранее сообщалось, что восточное побережье Австралии залило проливными дождями. В штате Новый Южный Уэльс затопило дороги, вода достает до окон домов, а реки переливаются.
Напомним, в прошлом году была такая же ситуация в Австралии, людей эвакуировали из-за наводнения.