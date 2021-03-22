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В Австралии из-за наводнения эвакуировали 18 тысяч человек

Автор: Инна Собора

Около 18 тысяч австралийцев были эвакуированы из-за наводнения в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Ливень продолжает обрушиваться на восточное побережье.

Об этом сообщает BBC.

Проливные дожди продолжаются уже несколько дней и вызвали разлив рек и плотин вокруг Сиднея.

Власти говорят, что такие сильные дожди случаются "раз в 50 лет" и могут продолжаться всю неделю. Людей призвали проявлять осторожность.

Также отмечается, что аварийно-спасательные службы провели не менее 500 спасательных операций.

Премьер-министр Скотт Моррисон предложил средства для помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что восточное побережье Австралии залило проливными дождями. В штате Новый Южный Уэльс затопило дороги, вода достает до окон домов, а реки переливаются.

Напомним, в прошлом году была такая же ситуация в Австралии, людей эвакуировали из-за наводнения.

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Новости Украины Австралиянаводнение
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