В Австралии из-за наводнения эвакуировали 18 тысяч человек

Проливные дожди продолжаются уже несколько дней и вызвали разлив рек и плотин вокруг Сиднея.

Власти говорят, что такие сильные дожди случаются "раз в 50 лет" и могут продолжаться всю неделю. Людей призвали проявлять осторожность.

Также отмечается, что аварийно-спасательные службы провели не менее 500 спасательных операций.

Премьер-министр Скотт Моррисон предложил средства для помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома.