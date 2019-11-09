В Австралии на лесных пожарах погибли два человека

В восточной Австралии два человека были найдены мертвыми во время бушующих лесных пожаров. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает DW.

Как сообщили местные власти в субботу, 9 ноября, по крайней мере 100 домов были разрушены огнем.

Также пожарная служба Нового Южного Уэльса заявила, что в транспортном средстве были найдены останки человека. Два других человека пропали без вести.

По словам комиссара Службы Шейна Фицсиммонса, пожарные службы в пострадавшем районе находятся в состоянии повышенной готовности.

"Я ожидаю, что эти уровни оповещения изменятся в течение дня, вероятно, ухудшатся, скорее всего, так как послеобеденные ветры усиливаются", - сказал Фицсиммонс в субботу.

Напомним, ранее эксперты предрекли, что в результате лесного пожара на севере австралийского штата Новый Южный Уэльс могут погибнуть сотни коал. Пожар охватил примерно 20 гектаров леса, который служил одним из основных мест обитания коал в штате. Эксперты называют гибель коал национальной трагедией.