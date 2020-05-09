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В Австралії частина штатів утримуються від ослаблення карантину

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 11:31
В Австралії частина штатів утримуються від ослаблення карантину
Фото: прапор Австралії (pixabay)

Менш населені штати почали дозволяти збиратися в невеликих групах, готуються відкрити ресторани та магазини

Найбільш густонаселені штати Австралії утримуються від ослаблення обмежень, введених раніше через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, інші штати вже почали вирішувати збиратися в невеликих групах і готуються відкрити ресторани та магазини.

Прем'єр-міністр Скотт Моррісон напередодні повідомив про трьохетапномий план щодо усунення більшості обмежень до липня і повернення на роботу майже 1 мільйона осіб.

Зазначимо, кількість нових підтверджених коронавірусних інфекцій в Австралії скоротилася до менш ніж 20 в день через суворі обмеження.

Загальна смертність в країні від COVID-19 залишається трохи нижче 100 осіб. Влада оголосила, що 770 000 осіб пройшли тестування по всій країні, а показник позитивних тестів впав нижче 1%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австралія фіксує збільшення числа заражених COVID-19 на тлі ослаблення карантину. Спалах коронавірусу був зафіксований у двох штатах.

Також РБК-Україна писало, що в Австралії друга за величиною авіакомпанія стала банкрутом через пандемію коронавірусу та введених обмежень. Вона займала приблизно 31% ринку австралійських авіаперевезень.

Теги Новини України АвстралияКоронавірус
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