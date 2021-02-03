В Австралии бушуют масштабные лесные пожары

В Австралии вокруг города Перт сейчас бушуют масштабные лесные пожары. Сотни людей уже покинули свои дома в рамках эвакуации.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, сам лесной пожар, который приближается к городу с двумя миллионами людей, вспыхнул еще в понедельник, 1 февраля. Он стал крупнейшим за последние несколько лет, поскольку уже сгорело более 9 тысяч гектаров леса. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось в регионе.

Отмечается, что пожар также уничтожил 71 дом. Кроме того, от него уже пострадали шесть спасателей.

"Независимо от того, находитесь ли вы в изоляции или на карантине из-за COVID-19, вы должны делать все, чтобы обезопасить себя и своих близких", - заявили в департаменте пожарной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно исследованию правительства, дым от лесных пожаров, которые охватили Австралию летом 2019-2020 годов, был связан с более чем 445 смертельными случаями. Также свыше 4 тысячи человек пострадали.