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В Австралії вирують масштабні лісові пожежі

Автор: Андрій Козловський

В Австралії навколо міста Перт наразі вирують масштабні лісові пожежі. Сотні людей вже залишили свої помешкання в рамках евакуації.

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Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, сама лісова пожежа, яка наближається до міста з двома мільйонами людей, спалахнула ще у понеділок, 1 лютого. Вона стала найбільшою за останні кілька років, оскільки вже згоріло понад 9 тисяч гектарів лісу. Через сильний вітер полум’я швидко поширилося в регіоні.

Зазначається, що пожежа також знищила 71 будинок. Крім того, від неї вже постраждали шість рятувальників.

"Незалежно від того, перебуваєте ви на ізоляції або на карантині через COVID-19, ви повинні робити все, щоб убезпечити себе і своїх близьких", - заявили у департаменті пожежної безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що згідно з дослідженням уряду, дим від лісових пожеж, які охопили Австралію влітку 2019-2020 років, був пов'язаний з більш ніж 445 смертельними випадками. Також понад 4000 осіб постраждали.

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