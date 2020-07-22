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В Австралії берегові зсуви змили в океан кілька будинків

Уамберал, Середа 22 липня 2020 22:30
В Австралії берегові зсуви змили в океан кілька будинків
Фото: наслідки зсувів в Австралії (скріншот з відео TouTube Benny Roth)
Автор: Роман Калиниченко

Про постраждалих не повідомляється

Потужні прибої в прибережному районі австралійського штату Новий Південний Уельс призвели до ерозії берега. Частина елітних будинків в курортному містечку Уамберал була зруйнована, жителів евакуювали.

Про це повідомляє CNN.

Місцева берегова рада звернулася до уряду штату із закликом оголосити стихійне лихо. На відео, зняте з дрона, видно, що хвилі підмили пагорб, на якому стоять будинки. В результаті частину будівель просто змило в океан.

Влада штату оголосила, що 40 будинків знаходяться в критичному стані. Мешканцям дали кілька годин, щоб забрати речі і евакуюватися під час відливу. У будинках відключили електрику, газ і воду.

За даними австралійських учених, понад 11 тисяч км берегової лінії Австралії - приблизно 50% всієї піщаної берегової лінії країни - рано чи пізно, можуть опинитися під загрозою змиву.

Нагадаємо, раніше потужний зсув змив в море кілька будинків на півночі Норвегії.

Найбільший зсув за останні роки стався у 2017 році в Колумбії, тоді загинули 254 людини.

У 2019 році зсув стався в українській Одесі, його площа склала близько 150 квадратних метрів.

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