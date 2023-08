Над Австралією пролетіла частина російської ракети "Союз", - Guardian

Жителі штату Вікторія у соцмережах ділились фото із загадковим промінням в небі. Згодом, світло почало поришуватися через гору Буллер до центрального ділового району Мельбурна. Воно горіло майже хвилину, перш ніж розпатися на шматки.

"Яке дивовижне видовище над Річмондом. Я не знаю, чи це метеор, чи комета?", - написав місцевий житель у соцмережі.

What an amazing sight over Richmond I don't know if #Meteor #Comet or #SpaceJunk #Melbourne pic.twitter.com/8SHbweU2qK