Над Австралією пролетіла частина російської ракети "Союз", - Guardian

Жителі Австралії бачили в небі загадковий промінь світла. Це, ймовірно, була частина російської космічної ракети "Союз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Жителі штату Вікторія у соцмережах ділились фото із загадковим промінням в небі. Згодом, світло почало поришуватися через гору Буллер до центрального ділового району Мельбурна. Воно горіло майже хвилину, перш ніж розпатися на шматки.
"Яке дивовижне видовище над Річмондом. Я не знаю, чи це метеор, чи комета?", - написав місцевий житель у соцмережі.
What an amazing sight over Richmond I don't know if #Meteor #Comet or #SpaceJunk #Melbourne pic.twitter.com/8SHbweU2qK— Stewart Mason (@karmicstewii) August 7, 2023
В австралійському космічному агенстві повідомили, що, ймовірно, це був залишок російської ракети "Союз", яка була запущена з космодрому Плесецьк, на північ від Москви. Вона виводила на орбіту навігаційний супутник.
Доцент університету Фліндерса Еліс Горман зазначила, що ракета важить 105 тонн, має довжину 25 метрів і була скинута на "надзвичайно великій висоті" після того, як було витрачено паливо.
Атомний підводний човен США в Австралії
Атомний підводний човен класу "Вірджинія" ВМС США прибув до Австралії, щоб взяти участь у спільних навчаннях з патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.
Зазначається, що Австралія в наступному десятилітті планує купити в Сполучених Штатів три атомні підводні човни з ракетним неядерним озброєнням.
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