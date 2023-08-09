Над Австралией пролетела часть российской ракеты "Союз", - Guardian

Жители штата Виктория в соцсетях делились фото с загадочными лучами в небе. Впоследствии, свет начал распространятся через гору Буллер в центральный деловой район Мельбурна. Он горел почти минуту, прежде чем распаться на куски.

"Какое удивительное зрелище над Ричмондом. Я не знаю, это метеор или комета?", - написал местный житель в соцсети.

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В австралийском космическом агентстве сообщили, что, вероятно, это был остаток российской ракеты "Союз", запущенной с космодрома Плесецк, к северу от Москвы. Она выводила на орбиту навигационный спутник.

Доцент университета Флиндерса Элис Горман отметила, что ракета весит 105 тонн, длина 25 метров и была сброшена на "чрезвычайно большой высоте" после того, как было израсходовано топливо.

Атомная подлодка США в Австралии

Атомная подлодка класса "Вирджиния" ВМС США прибыла в Австралию, чтобы принять участие в совместных учениях по патрулированию Индо-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что Австралия в следующем десятилетии планирует купить у Соединенных Штатов три атомные подлодки с ракетным неядерным вооружением.