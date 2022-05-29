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Австралиец Хиндли выиграл Джиро д'Италия-2022

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Верона, Воскресенье 29 мая 2022 22:59
Австралиец Хиндли выиграл Джиро д'Италия-2022 Фото: Джей Хиндли (twitter.com/giroditalia)
Автор: Антон Федорцив

Победителем многодневной велогонки Джиро д'Италия в этом году стал австралийский гонщик Джей Хиндли из команды Bora-Hansgrohe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт многодневки.

26-летний велогонщик финишировал первым в генеральной классификации первого гранд-тура 2022-го. Хиндли стал первым в истории австралийцем, которому покорилась Джиро.

Победитель многодневки в финальном зачете на минуту 18 секунд опередил эквадорца Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers). Замкнул тройку лучших представитель Испании Микель Ланда (Team Bahrain Victorious).

Хиндли возглавил генеральную классификацию после предпоследнего, 20-го этапа трехнедельной велогонки. До сих пор лучшим результатом австралийца на Джиро д'Италия было второе место два года назад.

Украинский велогонщик Андрей Пономарь завершил многодневку на 117-й строчке общего зачета. В прошлом году уроженец Чернигова финишировал 67-м.

Напомним, что пилот "Ред Булл" Перес одержал победу на Гран-при Монако.

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