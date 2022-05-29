Австралієць Хіндлі виграв Джиро д'Італія-2022
Переможцем багатоденної велогонки Джиро д'Італія цьогоріч став австралійський гонщик Джей Хіндлі з команди Bora-Hansgrohe.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт багатоденки.
26-річний велогонщик фінішував першим у генеральній класифікації першого гранд-туру 2022-го. Хіндлі став першим в історії австралійцем, якому підкорилася Джиро.
Переможець багатоденки у фінальному заліку на хвилину 18 секунд випередив еквадорця Річарда Карапаса (Ineos Grenadiers). Замкнув трійку найкращих представник Іспанії Мікель Ланда (Team Bahrain Victorious).
Хіндлі очолив генеральну класифікацію після передостаннього, 20-го етапу тритижневої велогонки. Досі найкращим результатом австралійця на Джиро д'Італія було 2-ге місце два роки тому.
Український велогонщик Андрій Пономар завершив багатоденку на 117-й сходинці загального заліку. Торік уродженець Чернігова фінішував 67-м.
Нагадаємо, що пілот "Ред Булла" Перес здобув перемогу на Гран-прі Монако.
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