"Аврора" збирає 10 млн гривень на допомогу саперам ЗСУ

Щоб долучитися до благодійного збору, з 16 серпня по 17 вересня в магазинах мережі "Аврора" потрібно купити магніт з гравіюванням за 29 грн або тубус зі звільненими херсонськими кришками за 199 грн. 100% коштів з продажу "Аврора" передасть до фонду "Повернись живим".

Звільнені херсонські кришки мають незвичайну історію та особливу цінність.

"Тін СерВіс" - виробник кришок для консервування, що знаходиться у селі Музиківка Херсонської області, пережив довготривалу окупацію, знищення товару та пошкодження виробничих потужностей. Але попри це завод вистояв. Вціліли і кришки для консервування, які "Аврора" замовила у заводу ще до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні звільнені херсонські кришки можуть купувати клієнти "Аврори" та разом з цим допомагати розміновувати деокуповані території України.

Заходьте до мультимаркетів "Аврора", купуйте звільнені херсонські кришки, які пережили окупацію й стали символом незламності, та долучайтесь до збору! Підтримуйте розмінування та подбайте про майбутнє України.