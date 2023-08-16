"Аврора" собирает 10 млн гривен в помощь саперам ВСУ

Чтобы присоединиться к благотворительному сбору, с 16 августа по 17 сентября в магазинах сети "Аврора" нужно купить магнит с гравировкой за 29 грн или тубус с освобожденными херсонскими крышками за 199 грн. 100% средств по продаже "Аврора" передаст в фонд "Повернись живим".

Освобожденные херсонские крышки обладают необычной историей и особой ценностью.

"Тин СерВис" - производитель крышек для консервирования, который находится в селе Музыковка Херсонской области, пережил длительную оккупацию, уничтожение товара и повреждение производственных мощностей. Но, несмотря на это, завод выстоял. Уцелели и крышки для консервирования, которые "Аврора" заказала у завода еще до начала полномасштабного вторжения. Сегодня освободившиеся херсонские крышки могут покупать клиенты "Авроры" и вместе с этим помогать разминировать деоккупированные территории Украины.

Заходите в мультимаркеты "Аврора", покупайте освобожденные херсонские крышки, которые пережили оккупацию и стали символом несокрушимости, и присоединяйтесь к сбору! Поддерживайте разминирование и позаботьтесь о будущем Украины.