RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Аврора" собирает 10 млн гривен в помощь саперам ВСУ

Фото: "Аврора" собирает 10 млн гривен в помощь саперам ВСУ (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Сеть мультимаркетов "Аврора" начинает масштабную акцию "Сохраним будущее сейчас", чтобы собрать 10 миллионов гривен для помощи саперам Сил поддержки ВСУ. Средства компания перечислит Фонду компетентной помощи армии "Повернись живим" на оборудование и амуницию для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Чтобы присоединиться к благотворительному сбору, с 16 августа по 17 сентября в магазинах сети "Аврора" нужно купить магнит с гравировкой за 29 грн или тубус с освобожденными херсонскими крышками за 199 грн. 100% средств по продаже "Аврора" передаст в фонд "Повернись живим".

Освобожденные херсонские крышки обладают необычной историей и особой ценностью.

"Тин СерВис" - производитель крышек для консервирования, который находится в селе Музыковка Херсонской области, пережил длительную оккупацию, уничтожение товара и повреждение производственных мощностей. Но, несмотря на это, завод выстоял. Уцелели и крышки для консервирования, которые "Аврора" заказала у завода еще до начала полномасштабного вторжения. Сегодня освободившиеся херсонские крышки могут покупать клиенты "Авроры" и вместе с этим помогать разминировать деоккупированные территории Украины.

Заходите в мультимаркеты "Аврора", покупайте освобожденные херсонские крышки, которые пережили оккупацию и стали символом несокрушимости, и присоединяйтесь к сбору! Поддерживайте разминирование и позаботьтесь о будущем Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины