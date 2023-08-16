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"Аврора" збирає 10 млн гривень на допомогу саперам ЗСУ

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Середа 16 серпня 2023 09:10 promo
"Аврора" збирає 10 млн гривень на допомогу саперам ЗСУ Фото: "Аврора" збирає 10 млн гривень на допомогу саперам ЗСУ (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мережа мультимаркетів "Аврора" розпочинає масштабну акцію "Збережемо майбутнє зараз", щоб зібрати 10 мільйонів гривень для допомоги саперам Сил підтримки ЗСУ. Кошти компанія перерахує Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" на обладнання й амуніцію для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Щоб долучитися до благодійного збору, з 16 серпня по 17 вересня в магазинах мережі "Аврора" потрібно купити магніт з гравіюванням за 29 грн або тубус зі звільненими херсонськими кришками за 199 грн. 100% коштів з продажу "Аврора" передасть до фонду "Повернись живим".

&quot;Аврора&quot; збирає 10 млн гривень на допомогу саперам ЗСУ

Звільнені херсонські кришки мають незвичайну історію та особливу цінність.

"Тін СерВіс" - виробник кришок для консервування, що знаходиться у селі Музиківка Херсонської області, пережив довготривалу окупацію, знищення товару та пошкодження виробничих потужностей. Але попри це завод вистояв. Вціліли і кришки для консервування, які "Аврора" замовила у заводу ще до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні звільнені херсонські кришки можуть купувати клієнти "Аврори" та разом з цим допомагати розміновувати деокуповані території України.

&quot;Аврора&quot; збирає 10 млн гривень на допомогу саперам ЗСУ

Заходьте до мультимаркетів "Аврора", купуйте звільнені херсонські кришки, які пережили окупацію й стали символом незламності, та долучайтесь до збору! Підтримуйте розмінування та подбайте про майбутнє України.

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