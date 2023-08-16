"Аврора" собирает 10 млн гривен в помощь саперам ВСУ

Сеть мультимаркетов "Аврора" начинает масштабную акцию "Сохраним будущее сейчас", чтобы собрать 10 миллионов гривен для помощи саперам Сил поддержки ВСУ. Средства компания перечислит Фонду компетентной помощи армии "Повернись живим" на оборудование и амуницию для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Чтобы присоединиться к благотворительному сбору, с 16 августа по 17 сентября в магазинах сети "Аврора" нужно купить магнит с гравировкой за 29 грн или тубус с освобожденными херсонскими крышками за 199 грн. 100% средств по продаже "Аврора" передаст в фонд "Повернись живим".

Освобожденные херсонские крышки обладают необычной историей и особой ценностью.

"Тин СерВис" - производитель крышек для консервирования, который находится в селе Музыковка Херсонской области, пережил длительную оккупацию, уничтожение товара и повреждение производственных мощностей. Но, несмотря на это, завод выстоял. Уцелели и крышки для консервирования, которые "Аврора" заказала у завода еще до начала полномасштабного вторжения. Сегодня освободившиеся херсонские крышки могут покупать клиенты "Авроры" и вместе с этим помогать разминировать деоккупированные территории Украины.

Заходите в мультимаркеты "Аврора", покупайте освобожденные херсонские крышки, которые пережили оккупацию и стали символом несокрушимости, и присоединяйтесь к сбору! Поддерживайте разминирование и позаботьтесь о будущем Украины.