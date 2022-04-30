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Авіаудари та обстріли не вщухають. РФ веде активні дії по всьому фронту під Донецьком

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Субота 30 квітня 2022 18:53
Авіаудари та обстріли не вщухають. РФ веде активні дії по всьому фронту під Донецьком Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 66-день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти ведуть активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Російські війська на Донецькому напрямку ведуть активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Також не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій Збройних сил України.

Раніше ми повідомляли, що на Донеччині окупанти "вдарили" по Добропіллю.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 66-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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