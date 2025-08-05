Авіаудари і піхота замість танків. РФ тисне на лінії кордону Харківщини та Сумщини, - ДПСУ

Російські війська продовжують спроби прориву українського кордону, зокрема в районах Харківської та Сумської областей.

За його словами, ворог активно використовує авіацію для нанесення ударів по прикордонних районах, однак не ризикує задіювати важку бронетехніку.

Найбільш напруженою залишається ситуація на Вовчанському напрямку та в районі населеного пункту Строївка Харківської області.

"Ворог не припиняє спроб просунутися вглиб території нашої держави, застосовує піхотні групи", - зазначив Демченко.

Він наголосив, що російська армія уникає використання бронетехніки як на Харківському, так і на Сумському напрямках, усвідомлюючи високі ризики її знищення.

Також, за його словами, не виключено, що техніки не вистачає, або її зберігають для інших операцій.

"Штурмів за допомогою колон броньованої техніки по лінії кордону наразі не спостерігається", - додав речник.

Наразі ситуація залишається напруженою. Збройні сили України та прикордонні підрозділи продовжують тримати оборону.