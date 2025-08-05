Авиаудары и пехота вместо танков. РФ давит на линии границы Харьковщины и Сумщины, - ГПСУ

Украинские пограничники фиксируют усиление атак со стороны России на Сумском и Харьковском направлениях, однако противник до сих пор не применяет бронированную технику.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Российские войска продолжают попытки прорыва украинской границы, в частности в районах Харьковской и Сумской областей.
По его словам, враг активно использует авиацию для нанесения ударов по приграничным районам, однако не рискует задействовать тяжелую бронетехнику.
Наиболее напряженной остается ситуация на Волчанском направлении и в районе населенного пункта Строевка Харьковской области.
"Враг не прекращает попыток продвинуться вглубь территории нашего государства, применяет пехотные группы", - отметил Демченко.
Он подчеркнул, что российская армия избегает использования бронетехники как на Харьковском, так и на Сумском направлениях, осознавая высокие риски ее уничтожения.
Также, по его словам, не исключено, что техники не хватает, или ее хранят для других операций.
"Штурмов с помощью колонн бронированной техники по линии границы пока не наблюдается", - добавил спикер.
Сейчас ситуация остается напряженной. Вооруженные силы Украины и пограничные подразделения продолжают держать оборону.
Напомним, что за прошедшие сутки, 4 августа, на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение.
Российские войска нарастили интенсивность атак по всей линии соприкосновения, в частности используя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.
В ответ Силы обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, а также радиолокационную станцию и важный объект оккупантов.