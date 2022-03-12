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После авиаудара под Васильковом снова загорелась нефтебаза

Автор: Юлия Бойко

Российская авиация снова нанесла удар под Васильковом Киевским области. В результате горит нефтебаза в селе Крячки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

"В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", - отметил он.

Напомним, 26 марта российские войска обстреляли Васильков крылатыми и баллистическими ракетами, в результате произошел масштабный пожар на нефтебазе "КЛО", который долго не могли потушить.

Позже местные власти заверяли, что из-за пожара угрозы для жизни и здоровья местных жителей не было.

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ВасильковВойна России против Украины