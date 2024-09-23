Авіаудар по Запоріжжю: ДСНС показала наслідки обстрілу, кількість поранених зросла

Зазначимо, перед тим були дані про п'ятьох травмованих у Запоріжжі.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків, й одну жінку деблокували із власної квартири.

Також у ДСНС додали, що було пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Й вдалося ліквідували загоряння авто та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 "квадратів".

"Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир", - йдеться в публікації надзвичайників.

У ДСНС зазначили, що всього на ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

"На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста", - розповіли надзвичайники.

Крім того, у ДСНС показали кадри із вибухом у Запоріжжі, та наслідками російського обстрілу.

Авіадудар по Запоріжжю

Раніше повідомлялося, що 22 вересня близько одинадцятої вечора у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу ворожих авіаударів.

Пізніше керівник ОВА та в Нацполіції Запорізької області розповіли, що для ударів окупанти, попередньо, застосували керовані авіабомби - ворог завдав 6 ударів у період з 22:19 до 23:04 по території Запоріжжя та району.

Додамо, раніше в моніторингових групах звертали увагу, що це, вочевидь, є першим випадком застосування росіянами саме КАБів для ударів по Запоріжжю.