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Інтерв'ю

Авіаудар РФ по Сирії: кількість загиблих збільшилася до 44

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 18:13
Фото: наслідки авіаудару в Сирії (twitter.com middleeastmnt)
Фото: наслідки авіаудару в Сирії (twitter.com middleeastmnt)

У числі загиблих - 11 жінок і шестеро дітей

В результаті авіаударів Росії в ніч на 8 червня в сирійській провінції Ідліб загинули не менше 44 осіб. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Сирійську наглядову раду з прав людини.

"Військові літаки, імовірно російські, вночі завдали ударів по селі Зардана на півночі провінції Ідліб. Цей інцидент став найбільш кровопролитною одиночною атакою в регіоні. У числі загиблих - 11 жінок і шестеро дітей", - розповів директор Ради Рамі Абдулрахман.

При цьому він зазначив, що число загиблих може зрости, оскільки деякі з 60 поранених перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, Росія в ніч на 8 червня нанесла потужний удар по позиціях повстанців у провінції Ідліб

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Теги публікації: авіаудари, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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