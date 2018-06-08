Авіаудар РФ по Сирії: кількість загиблих збільшилася до 44

У числі загиблих - 11 жінок і шестеро дітей

В результаті авіаударів Росії в ніч на 8 червня в сирійській провінції Ідліб загинули не менше 44 осіб. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Сирійську наглядову раду з прав людини.

"Військові літаки, імовірно російські, вночі завдали ударів по селі Зардана на півночі провінції Ідліб. Цей інцидент став найбільш кровопролитною одиночною атакою в регіоні. У числі загиблих - 11 жінок і шестеро дітей", - розповів директор Ради Рамі Абдулрахман.

При цьому він зазначив, що число загиблих може зрости, оскільки деякі з 60 поранених перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, Росія в ніч на 8 червня нанесла потужний удар по позиціях повстанців у провінції Ідліб