РФ нанесла масштабный авиаудар в Сирии, погибли 38 человек

Ранены 50 человек

Российская Федерация в ночь на 8 июня нанесла мощный авиаудар по позициям повстанцев в провинции Идлиб (Сирия). Об этом сообщает Reuters.

По информации, предоставленной Сирийской обсерватории по правам человека, в результате бомбардировки погибли не менее 38 человек, ранены 50.

"Военные самолеты, которые, вероятно, являются русскими, нацелились на деревню Зардана в северном селе Идлиб ночью и вызвали самую высокую смертность в результате однократного нападения на регион с конца марта", - сказал Рами Абдулрахман, директор британского военного монитора.

Ожидается, что число погибших увеличится, поскольку некоторые из 50 раненых были в критическом состоянии, сказал он. Спасатели все еще ищут под обломками выживших.

Северо-западный регион Идлиб остается крупнейшим населенным пунктом Сирии в руках повстанцев, сражающихся с правительством Дамаска.

В последние годы десятки тысяч бойцов и гражданских лиц бежали туда из частей страны, которые армия отбила с помощью России и Ирана.

Напомним, военно-воздушные силы Израиля 8 мая вечером нанесли авиаудар недалеко от столицы Сирии, Дамаска.