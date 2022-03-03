Авиаудар оккупантов по Изюму: количество жертв увеличилось

"В центре города значительные разрушения. На Украинской уже 8 трупов. Попали в полицию. Пожар", - пишет он.

Перед этим сообщалось о шести жертвах, включая двух детей, которые погибли из-за российской воздушной атаки на город и попадания снаряда в жилой дом по ул. Украинской.

По сообщениям местных жителей в сети, после атаки отсутствует свет в ближайших поселках.

Последствия российского авиаудара ночью по жилому дому в Изюме (фото: t.me/UkraineNow)