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Авиаудар оккупантов по Изюму: количество жертв увеличилось

Автор: Владимир Костырин

В результате ночного авиаудара российских оккупантов по Изюму Харьковской области количество погибших граждан увеличилось до восьми.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя городского главы Вадима Мацокина.

"В центре города значительные разрушения. На Украинской уже 8 трупов. Попали в полицию. Пожар", - пишет он.

Перед этим сообщалось о шести жертвах, включая двух детей, которые погибли из-за российской воздушной атаки на город и попадания снаряда в жилой дом по ул. Украинской.

По сообщениям местных жителей в сети, после атаки отсутствует свет в ближайших поселках.

Последствия российского авиаудара ночью по жилому дому в Изюме (фото: t.me/UkraineNow)

Ранее сообщалось, что при обстреле Харькова оккупантами погибла сотрудница миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина.

Напомним, что вечером 2 марта в центре Харькова от обстрела админзданий погибли 4 человека, 15 получили травмы.

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ХарьковАвиаударыВойна России против Украины