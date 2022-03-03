Авіаудар окупантів по Ізюму: кількість жертв збільшилася

"В центрі міста значні руйнації. На Українській вже 8 трупів. Поцілили в поліцію. Пожежа", - пише він.

Перед цим повідомлялося про шість жертв, включаючи двох дітей, які загинули через російську повітряну атаку на місто і попадання снаряда в житловий будинок по вул. Українській.

За повідомленнями місцевих жителів в мережі, після атаки відсутнє світло в найближчих селищах.

Наслідки російського авіаудару вночі по житловому будинку в Ізюмі (фото: t.me/UkraineNow)