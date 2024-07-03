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Авіаудар по Харкову: з'явилися фото та відео наслідків обстрілу

Харків , Середа 03 липня 2024 20:33
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Авіаудар по Харкову: з'явилися фото та відео наслідків обстрілу Фото: наслідки авіаудару по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у середу, 3 липня, завдали три авіаудари по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, серед них немовля. У прокуратурі показали фото та відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 3 липня близько 16:00 російські війська завдали три авіаудари по Харкову. Один з них прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два - по житловій забудові Київського району.

Внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні.

Також пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО та спортивну залу.

Фото: наслідки авіаудару по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з населеного пункту Батрацька Дача Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Авіаудар по Харкову 3 липня

Нагадаємо, у Харкові вдень 3 липня пролунали вибухи. Російські війська завдали ударів КАБами по місту.

Внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки у Київському районі міста. З-під завалів врятували 8-річного хлопчика.

Раніше повідомляли про шістьох постраждалих.

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