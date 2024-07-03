Авіаудар по Харкову: з'явилися фото та відео наслідків обстрілу
Російські терористи у середу, 3 липня, завдали три авіаудари по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, серед них немовля. У прокуратурі показали фото та відео наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 3 липня близько 16:00 російські війська завдали три авіаудари по Харкову. Один з них прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два - по житловій забудові Київського району.
Внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні.
Також пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО та спортивну залу.
Фото: наслідки авіаудару по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)
Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з населеного пункту Батрацька Дача Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Авіаудар по Харкову 3 липня
Нагадаємо, у Харкові вдень 3 липня пролунали вибухи. Російські війська завдали ударів КАБами по місту.
Внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки у Київському районі міста. З-під завалів врятували 8-річного хлопчика.
Раніше повідомляли про шістьох постраждалих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.