Авиаудар по Харькову: появились фото и видео последствий обстрела

Российские террористы в среду, 3 июля, нанесли три авиаудара по Харькову. В результате обстрела пострадали 14 человек, среди них младенец. В прокуратуре показали фото и видео последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 3 июля около 16:00 российские войска нанесли три авиаудара по Харькову. Один из них пришелся по открытой местности в окрестностях города, еще два - по жилой застройке Киевского района.

В результате обстрела пострадали 14 человек, среди них 8-летний мальчик и младенец, которому две недели.

Также повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО и спортивный зал.

Фото: последствия авиаудара по Харькову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Прокуроры установили, что удары были нанесены УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) из населённого пункта Батрацкая Дача Белгородской области РФ.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).