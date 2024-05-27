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Авіаудар по Харкову: в ОВА показали фото наслідків

Фото: росіяни вдарили по Харкову авіабомбами (t.me/synegubov)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 травня, вдарили по Харкову керованими авіабомбами. "Прильоти" були у Холодногірському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

Він зазначив, що росіяни вдарили бомбами УМПБ Д-30 по двох підприємствах, що спеціалізуються на сільськогосподарській та харчовій продукції.

 

Фото: наслідки удару по Харкову (t.me/synegubov)

За словами Синєгубова, 11 осіб отримали поранення різного ступеня, серед яких семеро чоловіків та чотири жінки віком від 35 до 68 років.

47-річна жінка загинула.

 

Обстріл Харкова

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, близько 16:00 у Харкові пролунали вибухи. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив по промзоні в Холодногірському районі.

Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, але їхня кількість збільшилася до 11.

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