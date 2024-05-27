Авіаудар по Харкову: в ОВА показали фото наслідків

Він зазначив, що росіяни вдарили бомбами УМПБ Д-30 по двох підприємствах, що спеціалізуються на сільськогосподарській та харчовій продукції.

Фото: наслідки удару по Харкову (t.me/synegubov)

За словами Синєгубова, 11 осіб отримали поранення різного ступеня, серед яких семеро чоловіків та чотири жінки віком від 35 до 68 років.

47-річна жінка загинула.