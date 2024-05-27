Авиаудар по Харькову: в ОВА показали фото последствий

Он отметил, что россияне ударили бомбами УМПБ Д-30 по двум предприятиям, которые специализируются на сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Фото: последствия удара по Харькову (t.me/synegubov)

По словам Синегубова, 11 человек получили ранения разной степени, среди которых семь мужчин и четыре женщины в возрасте от 35 до 68 лет.

47-летняя женщина погибла.