Авиаудар по Харькову 6 марта: появилась информация о разрушениях и пострадавших

Авиаудары произошли около 19:00, снаряды попали в:

Здание Военной службы правопорядка ВСУ и рядом расположены двухэтажные жилые дома (с последующим возгоранием). Последствия устанавливаются. От ГСЧС привлечено 50 человек и 10 единиц техники.

Здание поликлиники МВД Украины по Харьковской области. Предварительно пострадало 2 человека. От ГСЧС привлечено 32 человека и 7 единиц техники.

От ГСЧС привлечено 32 человека и 7 единиц техники.

Харьковскую телевизионную башню. Последствия устанавливаются. От ГСЧС привлечено 5 человек и 1 единица техники.

Фото: обстрел Харькова 7 марта (facebook.com/Карточка_Заместитель)

В то же время, мэр города Игорь Терехов в телемарафоне опроверг повреждения телебашни в Харькове.

"Нет, по моей информации. Было попадание самолета, перебитый кабель. Посмотрим, когда закончатся обстрелы, будем восстанавливать", - уточнил он.

Также градоначальник уточнил, что в Харьковской области сбито 2 самолета российских войск, "летают вертолеты, бомбят жилые кварталы, есть жертвы и раненые".