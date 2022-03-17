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Авиаудар по городу Сарны: жертв нет, повреждены здания

Фото: город Сарны подвергся ракетной атаке (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска ночью нанесли авиаудар по городу Сарны Ровенской области. В результате чего повреждены здания, жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОГА Виталия Коваля.

"На рассвете отправился в Сарны. Посетил место авиаудара. Подтверждаю - обошлось без человеческих жертв. Есть разрушения. Враг пытается сеять панику. Но мы сплочены и ко всему готовы. Все будет Украина", - отметил он.

Напомним, вчера в городе Сарны Ровенской области во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Как сообщил позже глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, в городе Сарны враги атаковали один из военных инфраструктурных объектов.

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