Авіаудар по місту Сарни: жертв немає, пошкоджені будівлі

"На світанку вирушив в Сарни. Відвідав місце авіаудару. Підтверджую - обійшлося без людських жертв. Є руйнування. Ворог намагається сіяти паніку. Але ми згуртовані і до всього готові. Все буде Україна", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора в місті Сарни Рівненської області під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Як повідомив згодом голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, у місті Сарни вороги атакували один із військових інфраструктурних об'єктів.

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