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Авіаудар по місту Сарни: жертв немає, пошкоджені будівлі

Фото: місто Сарни піддалося ракетній атаці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська вночі завдали авіаудару по місту Сарни Рівненської області. Внаслідок чого пошкоджені будівлі, жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.

"На світанку вирушив в Сарни. Відвідав місце авіаудару. Підтверджую - обійшлося без людських жертв. Є руйнування. Ворог намагається сіяти паніку. Але ми згуртовані і до всього готові. Все буде Україна", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора в місті Сарни Рівненської області під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Як повідомив згодом голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, у місті Сарни вороги атакували один із військових інфраструктурних об'єктів.

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Рівненська областьВійна Росії проти України