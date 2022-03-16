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Город Сарны подвергся ракетной атаке

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Ровенская область, Среда 16 марта 2022 23:09
Город Сарны подвергся ракетной атаке Фото: город Сарны подвергся ракетной атаке (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В городе Сарны Ровенской области во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Предварительно, жертв в результате атаки врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Руслана Серпенинова.

Обновлено 23:25. Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, в городе Сарны атаковали один из военных инфраструктурных объектов.

"В Сарнах прилеты ракет. Предварительно, жертв нет", - написал он.

Также стало известно, что информацию об обстреле "Суспильному" подтвердил и руководитель районной военной администрации Александр Кохан.

"Взрывы были в Сарнах, на местах работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая", - сказал Кохан.

Напомним, что 14 марта в 5:25 российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по Ровенской области. В результате чего была разрушена телебашня в Антопол, погибло 20 человек.

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