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Авиаудар по дому в Харькове: ГСЧС уточнила данные о жертвах, спасательные работы завершены

Харьков, Воскресенье 23 июня 2024 07:32
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Авиаудар по дому в Харькове: ГСЧС уточнила данные о жертвах, спасательные работы завершены Фото: последствия авиаудара по жилому дому в Харькове 22 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове на месте попадания авиабомбы по жилому дому в результате вчерашней атаки российских террористов, по состоянию на утро уже завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

Так, по уточненной информации, количество жертв из-за вражеского авиаудара по пятиэтажке составило два человека. Отметим, перед тем в Харьковской областной прокуратуре озвучивали данные о трех жертвах.

В ГСЧС рассказали, что пострадали 53 человека, среди которых три ребенка.

"По данному адресу в результате попадания авиабомбы погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении чрезвычайников.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 06:30 23 июня на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом были завершены аварийно-спасательные работы.

"В общей сложности на месте происшествия работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники", - добавили чрезвычайники.

Российский удар КАБом по Харькову

Напомним, вчера днем, 22 июня, российские оккупанты сбросили на Харьков сразу 4 управляемых авиабомб, и одна из них попала в жилой дом.

По данным на вчерашний вечер, количество пострадавших в результате удара КАБами по Харькову перевалило за 50 человек, и среди пострадавших есть дети. Известно о трех погибших.

Добавим, на обстрел Харькова уже отреагировал президент Владимир Зеленский - он призвал партнеров к сильным решениям, которые помогли бы ВСУ уничтожать российскую боевую авиацию на территории РФ.

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ГСЧС Харьков Авиаудары
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