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Авіаудар по Авдіївці. Рятувальники шукають людину під завалами будинку

Фото ілюстративне: окупанти зруйнували будинки в Авдіївці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські війська зранку у неділю, 30 квітня, обстріляли Авдіївку Донецької області. В результаті цього було зруйновано житлові будинки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш "Суспільному".

За його даними, під одним з будинків ймовірно знаходиться людина.

"Внаслідок ранкового авіаракетного удару по центральній частині міста, ймовірно, під завалами будинку знаходиться чоловік 1962 р.н. Комунальники розбирають завали без спецтехніки", - розповів Барабаш.

Він також зауважив, що впродовж сьогоднішнього дня російські військові обстрілювали місто близько 20 разів.

Барабаш також повідомив, що станом на 30 квітня в Авдіївці станом залишаються 1782 людини та одна дитина, яку досі шукають.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська зранку у неділю, 30 квітня, обстріляли Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки окупантів повністю зруйновані два будинки.

Крім того, за останню добу окупанти обстріляли Вугледар, Велику Новосілку, Авдіївку, Костянтинівку та інші населені пункти Донецької області.

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АвдіївкаВійна Росії проти УкраїниАвіаудари