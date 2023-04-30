Авіаудар по Авдіївці. Рятувальники шукають людину під завалами будинку

Російські війська зранку у неділю, 30 квітня, обстріляли Авдіївку Донецької області. В результаті цього було зруйновано житлові будинки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш "Суспільному".
За його даними, під одним з будинків ймовірно знаходиться людина.
"Внаслідок ранкового авіаракетного удару по центральній частині міста, ймовірно, під завалами будинку знаходиться чоловік 1962 р.н. Комунальники розбирають завали без спецтехніки", - розповів Барабаш.
Він також зауважив, що впродовж сьогоднішнього дня російські військові обстрілювали місто близько 20 разів.
Барабаш також повідомив, що станом на 30 квітня в Авдіївці станом залишаються 1782 людини та одна дитина, яку досі шукають.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська зранку у неділю, 30 квітня, обстріляли Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки окупантів повністю зруйновані два будинки.
Крім того, за останню добу окупанти обстріляли Вугледар, Велику Новосілку, Авдіївку, Костянтинівку та інші населені пункти Донецької області.
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