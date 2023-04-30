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Окупанти обстріляли Авдіївку з авіації та "Градів": повністю зруйновані два будинки

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Авдіївка, Неділя 30 квітня 2023 14:06
Окупанти обстріляли Авдіївку з авіації та "Градів": повністю зруйновані два будинки Фото ілюстративне: окупанти зруйнували будинки в Авдіївці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська війська зранку у неділю, 30 квітня, обстріляли Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки окупантів повністю зруйновані два будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша у коментарі "Суспільному".

За його словами, зранку росіяни кілька разів обстріляли стару та центральну частини міста з "Градів", а також двічі вдарили з танків.

Крім того, об 11:00 російська авіація завдала удару по центру Авдіївки.

"Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", - сказав Барабаш.

Станом на 30 квітня у прифронтовій Авдіївці залишаються близько 1782 людей. Серед них є 12-річний хлопець, якого переховують батьки.

Нагадаємо, росіяни вночі обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 5 ракет.

Крім того, за останню добу окупанти обстріляли Вугледар, Велику Новосілку, Авдіївку, Костянтинівку та інші населені пункти Донецької області.

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