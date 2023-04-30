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Росіяни вночі обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: що відомо про наслідки

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Донбас, Неділя 30 квітня 2023 10:15
Росіяни вночі обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: що відомо про наслідки Фото: окупанти обстріляли Краматорськ та Костянтинівку Донецької області 30 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у неділю, 30 квітня, російські війська обстріляли Краматорськ та Костянтинівку Донецької області.

РБК-Україна зібрало інформацію про наслідки обстрілів.

Оновлено. За інформацією очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, близько півночі росіяни випустили по Краматорську 5 ракет.

"На щастя, обійшлося без постраждалих: 2 ракети впали у полі за містом, 2 - у промисловій зоні, 1 - у приватному секторі поблизу житлового будинку, але пошкодила лише асфальтове покриття", - розповів він.

Що стосується Костянтинівки, то в місті через нічний обстріл пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт.

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Краматорськ

Вночі росіяни завдали ударів по промисловій зоні у Краматорську Донецької області. Також хаотично ворог гатив по приватному житловому сектору.

"Знову нічний обстріл Краматорська. Промзона та хаотично по приватному сектору", - розповів мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook..

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

"З’ясовуємо наслідки руйнувань", - додав очільник міста.

Росіяни вночі обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: що відомо про наслідки

Костянтинівка

Також вночі російські окупанти також обстріляли Костянтинівку. В місті частково відсутнє водопостачання.

За даними міської військової адміністрації, в 00:30 відбувся ракетний обстріл міста, в результаті чого пошкоджено один об'єкт інфраструктури, 6 автівок, 2 причепи.

"Водопостачання часткове. Відсутня подача води з ВНС "Біла Гора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у суботу, 29 квітня, в Слов'янську і Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Нагадаємо, за даними на ранок, 29 квітня, російські війська за добу обстріляли Бахмут і Торецьк у Донецькій області та вбили одну людину.

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