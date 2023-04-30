Авіаудар по Авдіївці. Рятувальники шукають людину під завалами будинку

Російські війська зранку у неділю, 30 квітня, обстріляли Авдіївку Донецької області. В результаті цього було зруйновано житлові будинки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш "Суспільному".