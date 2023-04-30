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Авиаудар по Авдеевке. Спасатели ищут человека под завалами дома

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 22:25
Авиаудар по Авдеевке. Спасатели ищут человека под завалами дома Фото иллюстративное: оккупанты разрушили дома в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска с утра в воскресенье, 30 апреля, обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате этого были разрушены жилые дома.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш "Общественному".

По его данным, под одним из домов, вероятно, находится человек.

"В результате утреннего авиаракетного удара по центральной части города, вероятно, под завалами дома находится мужчина 1962 г.р. Коммунальщики разбирают завалы без спецтехники", - рассказал Барабаш.

Он также отметил, что в течение сегодняшнего дня российские военные обстреливали город около 20 раз.

Барабаш также сообщил, что по состоянию на 30 апреля в Авдеевке остаются 1782 человека и один ребенок, которого до сих пор ищут.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска с утра в воскресенье, 30 апреля, обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате атаки окупантов полностью разрушены два дома.

Кроме того, за последние сутки оккупанты обстреляли Угледар, Большую Новоселку, Авдеевку, Константиновку и другие населенные пункты Донецкой области.

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