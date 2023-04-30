Авиаудар по Авдеевке. Спасатели ищут человека под завалами дома

Российские войска с утра в воскресенье, 30 апреля, обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате этого были разрушены жилые дома.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш "Общественному".

По его данным, под одним из домов, вероятно, находится человек.

"В результате утреннего авиаракетного удара по центральной части города, вероятно, под завалами дома находится мужчина 1962 г.р. Коммунальщики разбирают завалы без спецтехники", - рассказал Барабаш.

Он также отметил, что в течение сегодняшнего дня российские военные обстреливали город около 20 раз.

Барабаш также сообщил, что по состоянию на 30 апреля в Авдеевке остаются 1782 человека и один ребенок, которого до сих пор ищут.