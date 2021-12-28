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Авиацию НАТО за год поднимали почти 300 раз на перехват российских самолетов

Автор: Артур Родивилов

В 2021 году самолеты НАТО чаще всего совершали вылеты в восточной Европе из-за российских военных воздушных судов. Авиация РФ летала близко к границам воздушного пространства стран-членов Аьянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

При этом в НАТО отметили, что, как правило, перехват происходил без инцидентов.

"В 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 из примерно 370 вылетов. Большинство из них имели место в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану", - заявили в Альянсе.

Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

После этого замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО якобы готовится к вооруженному конфликту с Россией.

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НАТО