Авіацію НАТО за рік піднімали майже 300 разів на перехоплення російських літаків

У 2021 році літаки НАТО найчастіше здійснювали вильоти в Східній Європі через російські військові повітряні судна. Авіація РФ літала близько до кордонів повітряного простору країн-членів Аьянса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
При цьому в НАТО зазначили, що, як правило, перехоплення відбувалося без інцидентів.
"У 2021 році у відповідь на дії російської авіації було виконано 290 з приблизно 370 вильотів. Більшість з них мали місце в Балтійському регіоні навколо Естонії, Латвії та Литви, де організація здійснює повітряну охорону", - заявили в Альянсі.
Нагадаємо, Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.
Після цього заступник Міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив, що НАТО нібито готується до збройного конфлікту з Росією.