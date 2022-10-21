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Авіаційна підтримка - ключовий фактор у перевазі на землі: яка зброя змінила тактику ЗСУ

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П'ятниця 21 жовтня 2022 15:23
Авіаційна підтримка - ключовий фактор у перевазі на землі: яка зброя змінила тактику ЗСУ Фото: яка зброя змінила тактику ЗСУ (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Тактика українських військових змінилася кілька місяців тому після отримання американських ракет AGM-88 HARM та встановлення їх на літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Тактика змінилася кілька місяців тому після отримання американських ракет AGM-88 HARM - радіолокаційних ракет, потужних, які встановлені під крилами наших винищувачів. Ними знищуються радари, станції радіолокації, зенітні ракетні комплекси", - зазначив Ігнат.

За його словами, в такий спосіб вдається суттєво проредити ППО противника. Це дозволяє вже тактичній авіації ударного типу, а саме літакам Су-24м та Су-25, а також вертольотам Мі-24 та Мі-8 завдавати потужних групових авіаційних ударів.

"Це робиться щодня фактично, до 10-15 авіаударів по різних важливих об'єктах. Таким чином, це дозволяє наземним військам вільніше почуватися на землі. Так, не без завзятих боїв, не без втрат, але просуваються вони набагато краще, тому що авіаційна підтримка – це ключовий фактор у перевазі на землі", - додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше Ігнат заявив, що німецький ракетний комплекс IRIS-T чудово показав себе на службі в Україні. Вже найближчими місяцями наша країна отримає додаткові пускові установки від Німеччини.

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