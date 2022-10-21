Авиационная поддержка – ключевой фактор преимущества на земле: какое оружие изменило тактику ВСУ

Тактика украинских военных изменилась несколько месяцев назад после получения американских ракет AGM-88 HARM и установки их на самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Тактика изменилась несколько месяцев назад после получения американских ракет AGM-88 HARM - радиолокационных ракет, мощных, которые установлены под крыльями наших истребителей. Ими уничтожаются радары, радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы", - отметил Игнат.

По его словам, таким образом удается существенно проредить ПВО противника. Это позволяет уже тактической авиации ударного типа, а именно самолетам Су-24м и Су-25, а также вертолетам Ми-24 и Ми-8 наносить мощные групповые авиационные удары.

"Это делается ежедневно фактически, до 10-15 авиаударов по разным важным объектам. Таким образом, это позволяет наземным войскам свободнее чувствовать себя на земле. Да, не без упорных боев, не без потерь, но продвигаются они гораздо лучше, потому что авиационная поддержка – это ключевой фактор в преимуществе на земле", - добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.