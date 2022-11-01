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Авіація ЗСУ знищила опорний пункт окупантів у Миколаївській області

Фото: Авіація ЗСУ знищила опорний пункт окупантів у Миколаївській області (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни 31 жовтня знищили два десятки російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті в районі Снігурівки Миколаївської області.

Своєю чергою артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня виконали близько 180 вогневих завдань, завдаючи ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога.

В ОК "Підень" зазначили, що внаслідок дій ЗСУ російське військо зменшилось на 21 солдата. Окрім цього, було демілітарізовано одну автівку та міномет.

Решта втрат противника дорозвідуються.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна веде війну проти Росії на суходолі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі.

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Війна Росії проти України