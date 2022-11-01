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Авиация ВСУ уничтожила опорный пункт оккупантов в Николаевской области

Фото: Авиация ВСУ уничтожила опорный пункт оккупантов в Николаевской области (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Украинские воины 31 октября уничтожили два десятка российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте в районе Снигиревки Николаевской области.

В свою очередь артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня выполнили около 180 огневых задач, нанося удары по позициям и районам сосредоточения сил врага.

В ОК "Подень" отметили, что в результате действий ВСУ российское войско уменьшилось на 21 солдата. Кроме этого, был демилитаризован один автомобиль и миномет.

Остальные потери противника доразведываются.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина ведет войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

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