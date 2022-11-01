Авиация ВСУ уничтожила опорный пункт оккупантов в Николаевской области

Нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте в районе Снигиревки Николаевской области.

В свою очередь артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня выполнили около 180 огневых задач, нанося удары по позициям и районам сосредоточения сил врага.

В ОК "Подень" отметили, что в результате действий ВСУ российское войско уменьшилось на 21 солдата. Кроме этого, был демилитаризован один автомобиль и миномет.

Остальные потери противника доразведываются.