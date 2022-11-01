ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Авіація ЗСУ знищила опорний пункт окупантів у Миколаївській області

Новость на русском →
Вівторок 01 листопада 2022 03:16
Авіація ЗСУ знищила опорний пункт окупантів у Миколаївській області Фото: Авіація ЗСУ знищила опорний пункт окупантів у Миколаївській області (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни 31 жовтня знищили два десятки російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті в районі Снігурівки Миколаївської області.

Своєю чергою артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня виконали близько 180 вогневих завдань, завдаючи ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога.

В ОК "Підень" зазначили, що внаслідок дій ЗСУ російське військо зменшилось на 21 солдата. Окрім цього, було демілітарізовано одну автівку та міномет.

Решта втрат противника дорозвідуються.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна веде війну проти Росії на суходолі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста
Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України