Авіація ЗСУ знищила опорний пункт окупантів у Миколаївській області

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни 31 жовтня знищили два десятки російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

В ОК "Підень" зазначили, що внаслідок дій ЗСУ російське військо зменшилось на 21 солдата. Окрім цього, було демілітарізовано одну автівку та міномет.

Своєю чергою артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня виконали близько 180 вогневих завдань, завдаючи ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога.

Нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті в районі Снігурівки Миколаївської області.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна веде війну проти Росії на суходолі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.