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Авіація ЗСУ завдала потужного удару по пунктах розгортання трьох ЗРК окупантів на півдні

Фото: Авіація ЗСУ потужно вдарила по пунктах розгортання трьох ЗРК окупантів на півдні (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 19 жовтня знищили десятки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Штурмовою авіацією завдано 6 ударів по пунктам розгортання зенітно-ракетних комплесів "Бук- 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР", а парою геликоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки", - зазначили українські військові.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати РФ склали:

  • 43 солдати;
  • 6 танків;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 гаубиці 152 калібру;
  • командно-штабна машина;
  • безпілотник-розвідник.

Окрім цього, ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів російських окупантів у Бериславському районі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця українські військові збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.

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Війна Росії проти України