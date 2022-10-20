Авіація ЗСУ завдала потужного удару по пунктах розгортання трьох ЗРК окупантів на півдні

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 19 жовтня знищили десятки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Штурмовою авіацією завдано 6 ударів по пунктам розгортання зенітно-ракетних комплесів "Бук- 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР", а парою геликоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки", - зазначили українські військові.
Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати РФ склали:
Окрім цього, ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів російських окупантів у Бериславському районі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця українські військові збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.
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