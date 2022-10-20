Авиация ВСУ нанесла мощный удар по пунктам развертывания трех ЗРК оккупантов на юге

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины в течение 19 октября уничтожили десятки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Штурмовой авиацией нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплесов "Бук-2М", "ТОР" и "ПАНЦИР", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки", - отметили украинские военные.
В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня отработано более 440 огневых задач. Уточненные потери РФ составили:
Кроме этого, ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов российских оккупантов в Бериславском районе.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца украинские военные сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.
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