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Авиация ВСУ нанесла мощный удар по пунктам развертывания трех ЗРК оккупантов на юге

Фото: Авиация ВСУ мощно ударила по пунктам развертывания трех ЗРК оккупантов на юге (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины в течение 19 октября уничтожили десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Штурмовой авиацией нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплесов "Бук-2М", "ТОР" и "ПАНЦИР", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки", - отметили украинские военные.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня отработано более 440 огневых задач. Уточненные потери РФ составили:

  • 43 солдата;
  • 6 танков;
  • 9 единиц автобронетехники;
  • 2 гаубицы 152 калибра;
  • командно-штабная машина;
  • беспилотник-разведчик.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов российских оккупантов в Бериславском районе.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца украинские военные сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.

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Война России против Украины