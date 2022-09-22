Авіація ЗСУ завдала групових ударів по окупантам: знищено позиції ППО та техніка
Протягом доби 21 вересня авіація Повітряних сил завдала потужних ударів по позиціях ворога. Зокрема, знищено десяток позицій ППО окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.
"Здійснено понад 15 групових авіаударів по рашистам на різних напрямках. Внаслідок авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів. Протирадіолокаційними ракетами "HARM" уражено близько 10-ти позицій", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за минулу добу Повітряні сили знищили чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету "Іскандер".
Нагадаємо, українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 510 військовослужбовців.
Зокрема, ЗСУ знищили два командні та два пункти управління російських окупантів на півдні.
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